"خليجي 23".. العراق يتجاوز اليمن ويضرب موعدا مع الإمارات في نصف النهائي (فيديو)

تغلب المنتخب العراقي على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس "خليجي 23".

وتناوب على تسجيل ثلاثية أسود الرافدين، علي حصني فيصل، وعلي فائز عطية، من ركلة جزاء، ومهدي كامل شلتاغ، في الدقائق (54، 64 و80).

وبهذا الفوز تصدر العراق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليضرب موعدا في الدور نصف النهائي مع منتخب الإمارات، وصيف المجموعة الأولى، بينما ودع المنتخب اليمني البطولة دون أن يحصد أية نقطة، إذ خسر جميع مبارياته في دور المجموعتين.

وذهبت البطاقة الثانية عن هذه المجموعة إلى المنتخب البحريني، الذي فرض التعادل الإيجابي (1-1) على نظيره القطري.

وتصطدم البحرين في المربع الذهبي مع منتخب عمان، الذي تصدر ترتيب المجموعة الأولى، بعدما أطاح بالمنتخب السعودي.

المصدر: RT

عمر بيكضاض