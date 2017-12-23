التعادل يحسم مواجهة العراق والبحرين في "خليجي 23"
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انتهت مباراة منتخب العراق مع نظيره البحريني، بالتعادل 1-1، اليوم السبت، في مستهل مشوار المنتخبين، في بطولة كأس الخليج "خليجي 23" المقامة في الكويت حتى 5 يناير/كانون الثاني.
وتقدمت البحرين بهدف جمال راشد في (د.79)، قبل أن يخطف مهند كرار التعادل للعراق في (د.88).
فيديو : أهداف المباراة #المنتخب_البحريني 1 - 1 #المنتخب_العراقي#خليجي_23pic.twitter.com/ofeysbJCP8— قناة الكأس (@alkasschannel) December 23, 2017
وكانت قطر حاملة اللقب تغلبت على اليمن 4-0، اليوم أيضا في المجموعة ذاتها.
وتصدرت قطر المجموعة في نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من البحرين والعراق، ولا شيء لليمن.
وفي الجولة الثانية الثلاثاء، يلعب اليمن مع البحرين والعراق مع قطر.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
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