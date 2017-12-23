قطر تقسو على اليمن في "خليجي 23"

استهل المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على نظيره اليمني 4-0 السبت، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج الثالثة والعشرين "خليجي 23".

سجل أهداف المنتخب القطري كل من أكرم عفيف في (د.1) والمهدي علي في (د.5) والمعز علي في (د.18) وبيدرو ميجيل في (د.84).

وبهذا الفوز العريض، ارتفع رصيد قطر إلى 3 نقاط تصدر بها المجموعة الثانية، بينما بقي منتخب اليمن من دون نقاط.

المصدر: وكالات

فادي سيمير