قطر تقسو على اليمن في "خليجي 23"
twitter@QFA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jnwr
استهل المنتخب القطري حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على نظيره اليمني 4-0 السبت، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج الثالثة والعشرين "خليجي 23".
سجل أهداف المنتخب القطري كل من أكرم عفيف في (د.1) والمهدي علي في (د.5) والمعز علي في (د.18) وبيدرو ميجيل في (د.84).
اهداف المباراة : منتخبنا الوطني 4 - 0 منتخب اليمن #قطر_اليمن#خليجي23pic.twitter.com/0kdsZSM5dK— قناة الكأس (@alkasschannel) December 23, 2017
وبهذا الفوز العريض، ارتفع رصيد قطر إلى 3 نقاط تصدر بها المجموعة الثانية، بينما بقي منتخب اليمن من دون نقاط.
المصدر: وكالات
فادي سيمير
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)