وأثار خبر موافقة اتحاد الدراجات المصري على مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 الجدل في الوسط الرياضي المصري، على خلفية واقعة اصطدامها عن عمد بدراجة زميلتها جنة عليوة، خلال سباق مصر في أبريل الماضي، ما تسبب في فقدان الأخيرة الذاكرة مؤقتا مع تعرضها لإصابات مختلفة.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان نشرته على حسابها في موقع "فيسبوك": "تستعد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس لحسم مصير مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري للدراجات في أولمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل".

وأكدت أنه تقرر تشكيل لجنة لبحث تلك الأزمة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية كل من عضو قضائي وأحد أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية كما سيتم تشكيل لجنة تظلمات تضم في عضويتها عددا من أعضاء لجنة الشؤون القانونية باللجنة.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ياسر إدريس، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس، الأحد المقبل، بعد الاستماع إلى الاتحاد المصري للدراجات.

وأضاف: "سنراجع كافة بنود مدونة السلوك الأخلاقي للاتحاد المصري والاتحاد الدولي للدراجات واللجنة الأولمبية الدولية، حتى يكون القرار سليما من كافة جوانبه مع مراعاة الأخلاق والالتزام قبل الرياضة وقبل البطولات".

وأوضح أن الحلول الخاصة بتلك الأزمة والقرارات لن تكون سريعة لتهدئة الرأي العام، ولكن ستكون بعد دراسة واضحة ومعلنة للجميع بعد اعتمادها من جانب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

ولفت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن دور اللجنة الأولمبية المصرية تنظيمي ولا يوجد تدخل في الأمور الفنية لكافة الاتحادات، وستقوم اللجنة الأولمبية بالاستماع إلى الاتحاد المصري للدراجات فيما يخص واقعة دفع شهد سعيد لزميلتها جنة عليوة خلال منافسات بطولة الجمهورية للدراجات التي أقيمت في السويس.

وأوضح أنه سيستقبل جنة عليوة في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بعد استدعائها بشكل رسمي لمعرفة التفاصيل الخاصة بالواقعة، كما سيتم الاستماع إلى شهد سعيد حتى تكتمل الصورة عن تلك الواقعة، متمنيا الشفاء العاجل للاعبة والعودة سريعا إلى ممارسة رياضة الدراجات.

وأتم "لا بد أن يعلم الجميع أن هناك عدة شروط للتأهل إلى الأولمبياد، وهذه الشروط بالفعل ليست سهلة، ولكن الشروط لكل الألعاب موضوعة من جانب الاتحادات الدولية وهي شروط واضحة للجميع، وفرص التأهل تبدأ من نهاية الأولمبياد السابقة".

وأوضحت اللجنة الأولمبية المصرية أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشان واقعة تعمد شهد سعيد إصابة زميلتها جنة عليوة أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس، وقيام الاتحاد المصري للدراجات بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية بحقها قدرها 100 فرنك سويسري أي ما يعادل 5 آلاف جنيه مصري

المصدر: اللجنة الأولمبية المصرية