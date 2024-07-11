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    الرياضة
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 12:23 GMT

    تعليق مثير للاعبة منتخب مصر للدراجات جنة عليوة بعد إعلان مشاركة زميلتها شهد سعيد في أولمبياد باريس

    قالت لاعبة منتخب مصر للدراجات جنة عليوة، إنها تتمنى مشاركة زميلتها شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024، لأنها تثق في احتلالها المركز الأخير في سباق الدراجات.

    تعليق مثير للاعبة منتخب مصر للدراجات جنة عليوة بعد إعلان مشاركة زميلتها شهد سعيد في أولمبياد باريس

    وأثار خبر موافقة اتحاد الدراجات المصري على مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024 الجدل في الوسط الرياضي المصري، على خلفية واقعة اصطدامها عن عمد بدراجة جنة عليوة، خلال سباق مصر في أبريل الماضي، ما تسبب في فقدان الأخيرة الذاكرة مؤقتا مع تعرضها لإصابات مختلفة.

    وأوقف الاتحاد المصري للدراجات حينها شهد سعيد لمدة عام بسبب تعمدها إصابة زميلتها في الأمتار الأخيرة من سباق بطولة الجمهورية بالسويس للفوز بالمركز الثالث.

    ولكن شهد سعيد ظهرت ضمن البعثة الرسمية المصرية التي ستشارك في أولمبياد باريس، وتسلمت الزي الخاص بها ضمن أفراد البعثة.

    وقالت جنة عليوة في أول تعليق لها على اختيار شهد سعيد ضمن المنتخب المصري للمشاركة في أولمبياد باريس في تصريحات تلفزيونية: "استعدت ذاكرتي، لكنني لست جاهزة بعد بنسبة 100 بالمئة لركوب الدراجات".

    وأكملت بشأن ما شعرت به بعد إعلان مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024: "أنا الوحيدة في مصر التي تتمنى مشاركتها في الأولمبياد لأنني أثق في احتلالها المركز الأخير في سباق الدراجات".

    وأضافت: "شهد لم يسبق لها أن فازت بأي سباق محلي من الأساس.. لا أقصد التقليل منها، لكن هذا هو مستواها الرياضي".

    وعادت جنة بذاكرتها إلى ما حدث في سباق أبريل الماضي: "وقعت بيننا مشادة في سباق الجمهورية قبل اصطدامها بي، وتلفظت ضدي بألفاظ خارجة، وكان من الواضح أن تلك الواقعة كانت بناء على تعليمات من مدربها".

    المصدر: وكالات

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