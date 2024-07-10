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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:00 GMT

    التشكيلة الأساسية لمواجهة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي "يورو2024"

    أعلن مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت عن تشكيلة "الأسود الثلاثة" لمواجهة هولندا مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة في ألمانيا.

    التشكيلة الأساسية لمواجهة إنجلترا وهولندا في نصف نهائي "يورو2024"
    AP

    وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية على ملعب دورتموند.

    وقرر ساوثغيت الدفع بالتشكيلة التالية:

    حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

    الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - مارك جويهي - تريبيه.

    الوسط: بوكايو ساكا - كوبي ماينو - ديكلان رايس.

    الهجوم: جود بيلينغهام - فيل فودين - هاري كين.

    أما مدرب منتخب هولندا رونالد كومان فسيدخل المباراة بالأسماء الآتية:

    حراسة المرمى: فيربروجين.

    خط الدفاع: فيرجيل فان دايك- ناثان آكي- ستيفان دي فري -دينزل دومفريس.

     خط الوسط: تشافي سيمونز- تيجاني ريندرز-  شوتين- مالين.

     خط الهجوم: ممفيس ديباي- كودي جاكبو.

    وتطمح هولندا لإحراز اللقب القاري للمرة الثانية بعد عام 1988، لكنها ستصطدم بعقبة انجلترا الساعية بدورها لإحراز بطولتها الكبرى الأولى منذ 1966 عندما توجت على أرضها بكأس العالم.

    ويلعب الفائز من مواجهة هولندا وإنجلترا في النهائي مع إسبانيا التي حجزت بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي "يورو 2024" بتغلبها على فرنسا بنتيجة 2-1 أمس الثلاثاء.

    المصدر: RT

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