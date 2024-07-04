وانتهت مباراة البرازيل ضد كولومبيا التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهدت المباراة مطالبة منتخب البرازيل بالحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل دانييل مونيوز لاعب كولومبيا على فينيسيوس جونيور لاعب السامبا في منطقة الجزاء.

La CONMEBOL reconoció que el VAR cometió un error al ratificar la decisión del árbitro Jesús Valenzuela en Brasil 🇧🇷 - Colombia 🇨🇴 en esta jugada. El juez no había señalado penal contra Vinicius. pic.twitter.com/J1dpz3JaDw — VarskySports (@VarskySports) July 3, 2024

وحسب ما ذكره اتحاد أمريكا الجنوبية في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، أن نظام الحكم الفيديو VAR، يقوم على تحليل اللقطة من خلال الزوايا المختلفة، إلا أنه أخفق في هذه الحالة، حيث لمس بالفعل المدافع الكرة قبل أن يعترض طريق المهاجم بشكل متهور.

وتوقف اللقاء لمدة دقيقتين، استمع خلالهما حكم المباراة لزملائه في غرفة تقنية الفيديو، من أجل معرفة رأيهم في اللقطة، إلا أنهم أكدوا أن الظهير الكولومبي لمس الكرة، لذلك أوصى الحكم الرئيسي بعدم احتساب ركلة جزاء.

ويلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره أوروغواي التي تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، في السابع من يوليو الجاري.

ويغيب فينيسيوس جونيورعن مباراة البرازيل المرتقبة وسيشاهد المباراة من المدرجات للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، حيث حصل على إنذارين أمام باراغواي وكولومبيا.

المصدر: "وسائل إعلام"