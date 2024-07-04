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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 05:27 GMT

    اعتراف رسمي بأحقية منتخب البرازيل في ركلة جزاء أمام كولومبيا بكوبا أمريكا

    أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونيمبول" أحقية منتخب البرازيل في ركلة جزاء خلال مباراة كولومبيا ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

    اعتراف رسمي بأحقية منتخب البرازيل في ركلة جزاء أمام كولومبيا بكوبا أمريكا
    AFP

    وانتهت مباراة البرازيل ضد كولومبيا التي جمعت بين المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

    وشهدت المباراة مطالبة منتخب البرازيل بالحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل دانييل مونيوز لاعب كولومبيا على فينيسيوس جونيور لاعب السامبا في منطقة الجزاء.

    وحسب ما ذكره اتحاد أمريكا الجنوبية في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية، أن نظام الحكم الفيديو VAR، يقوم على تحليل اللقطة من خلال الزوايا المختلفة، إلا أنه أخفق في هذه الحالة، حيث لمس بالفعل المدافع الكرة قبل أن يعترض طريق المهاجم بشكل متهور.

    وتوقف اللقاء لمدة دقيقتين، استمع خلالهما حكم المباراة لزملائه في غرفة تقنية الفيديو، من أجل معرفة رأيهم في اللقطة، إلا أنهم أكدوا أن الظهير الكولومبي لمس الكرة، لذلك أوصى الحكم الرئيسي بعدم احتساب ركلة جزاء.

    ويلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره أوروغواي التي تجمع بين المنتخبين ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024، في السابع من يوليو الجاري.

    ويغيب فينيسيوس جونيورعن مباراة البرازيل المرتقبة وسيشاهد المباراة من المدرجات للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، حيث حصل على إنذارين أمام باراغواي وكولومبيا.

    المصدر: "وسائل إعلام"

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