وكانت البرازيل التي تعادلت افتتاحا أمام كوستاريكا 0-0، ثم حققت فوزا كبيرا على باراغواي 4-1، بحاجة لتحقيق الفوز لتخطي كولومبيا، وتصدر المجموعة الرابعة.

بيد أن الهدف الافتتاحي لرافينيا من ضربة حرة رائعة (12) لم يكن كافيا، في ظل معادلة دانيال مونيوس قبل الدخول إلى غرف تبديل الملابس (45+2).

🚨🚨| GOAL: WHAT A FREE-KICK FROM RAPHINHA!!!



Brazil 1-0 Columbia



pic.twitter.com/roUkmiZW3z — CentreGoals. (@centregoals) July 3, 2024

Goal Muñoz for columbia..



Brazil 1-1 Colombia pic.twitter.com/KGjfOYCAeW — Fast Gōals | 𝕏 (@iF29s) July 3, 2024

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وبذلك رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط، لتلاقي بنما في دور الثمانية، فيما حلت البرازيل ثانية بخمس نقاط، لتضرب مواجهة نارية مع أوروغواي حاملة اللقب 15 مرة قياسية بالتساوي مع الأرجنتين.

وكانت أوروغواي، بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، حققت 3 انتصارات في الدور الأول على بنما، الولايات المتحدة وبوليفيا.

وفي الوقت عينه، لم يكن فوز كوستاريكا على باراغواي 2-1 كافيا لبلوغ ربع النهائي، إذ تخلفت بفارق نقطة عن البرازيل.

المصدر: "وكالات"