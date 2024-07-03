وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".

وتنطلق منافسات ربع النهائي فجر الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد 7 يوليو، والبداية ستكون بمواجهة مثيرة تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب ومنافسه الإكوادور.

وتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تأهل منتخب الإكوادور في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية على حساب المكسيك.

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مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 (بتوقيت مكة المكرمة وموسكو)

1- الأرجنتين x الإكوادور (الجمعة 5 يوليو) في تمام الساعة الرابعة فجرا.

2- فنزويلا x كندا (السبت 6 يوليو) الرابعة فجرا.

3- بنما x كولومبيا (الأحد 7 يوليو) الواحدة فجرا.

4- الأوروغواي x البرازيل (الأحد 7 يوليو) الرابعة فجرا.

أبرز القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 20240:

Esport 3- TV 3 Catalunya-Solo calcio-L’Equipe TV-Sport italia- Sport TV2 Portugal- ATV3 Sport 1 Dan- Premier Sports 1 HD- Arena Sport 2 HD Croatia- Max Sport 3 HD- Arena Sport 1 HD Premium Serbia- RTVS Sport.

المصدر: RT