قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي "كوبا أمريكا".. موعد المباريات والقنوات الناقلة
أسدل الستار فجر الأربعاء على منافسات مرحلة المجموعات بالبطولة والتي أسفرت عن تأهل 8 منتخبات لتبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية التي تنتهي بتحديد هوية بطل مسابقة "كوبا أمريكا" لكرة القدم
وخطف منتخب البرازيل آخر بطاقة تأهل للدور ربع النهائي بعدما تعادل مع منتخب كولومبيا بنتيجة (1-1)، ليحتل وصافة المجموعة الرابعة في "كوبا أمريكا 2024".
وتنطلق منافسات ربع النهائي فجر الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد 7 يوليو، والبداية ستكون بمواجهة مثيرة تجمع بين منتخب الأرجنتين حامل اللقب ومنافسه الإكوادور.
وتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بينما تأهل منتخب الإكوادور في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية على حساب المكسيك.
مواجهات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 (بتوقيت مكة المكرمة وموسكو)
1- الأرجنتين x الإكوادور (الجمعة 5 يوليو) في تمام الساعة الرابعة فجرا.
2- فنزويلا x كندا (السبت 6 يوليو) الرابعة فجرا.
3- بنما x كولومبيا (الأحد 7 يوليو) الواحدة فجرا.
4- الأوروغواي x البرازيل (الأحد 7 يوليو) الرابعة فجرا.
أبرز القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 20240:
Esport 3- TV 3 Catalunya-Solo calcio-L’Equipe TV-Sport italia- Sport TV2 Portugal- ATV3 Sport 1 Dan- Premier Sports 1 HD- Arena Sport 2 HD Croatia- Max Sport 3 HD- Arena Sport 1 HD Premium Serbia- RTVS Sport.
المصدر: RT
التعليقات