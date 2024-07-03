ونجح اللاعب الروسي الملقب بـ"الأخطبوط" في قلب تاخره بمجموعة إلى فوز على الفرنسي ألكسندر مولر، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع (6-7) و(7-6) و(6-4) و(7-5) في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، واستمرت لمدة ثلاث ساعات و29 دقيقة.

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وسيكون دانييل مدفيديف (28 عاما) في الدور الثالث للبطولة على موعد مع الألماني يان لينارد شتروف، الذي تغلب بدوره على الصيني زهانغ زهيزهين، بثلاث مجموعات لواحدة أيضا، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من يوم الأربعاء.

بينما تأهل الروسي الآخر كارين خاتشانوف، المصنف 21 في البطولة، إلى الدور الثاني على حساب مواطنه أصلان كاراتسيف، الذي أعلن انسحابه بسبب الإصابة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تأخره، بنتيجة: (3-6) و(7-6) و(6-7) و(0-2)، ليواجه في الدور المقبل الفرنسي كوينتين هاليس.

المصدر: RT