واستهلت اللاعبة الروسية مشوارها في البطولة بفوز سهل على الأوكرانية أنغلينا كالينينا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة وست دقائق فقط.

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وضربت إلينا أفانيسيان (21 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة مع مواطنتها لودميلا سامسونوفا، التي تغلبت بدورها على الإسبانية ريبيكا ماسروفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-2) في مواجهة ماراثونية استمرت لمدة ثلاث ساعات و13 دقيقة

المصدر: RT