الروسية أفانيسيان تهزم الأوكرانية كالينينا في ويمبلدون
بدأت الروسية إلينا أفانيسيان بنجاح غمار بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، ويبلغ مجموع جوائزها 50 مليون جنيه إسترليني.
واستهلت اللاعبة الروسية مشوارها في البطولة بفوز سهل على الأوكرانية أنغلينا كالينينا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة وست دقائق فقط.
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وضربت إلينا أفانيسيان (21 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة مع مواطنتها لودميلا سامسونوفا، التي تغلبت بدورها على الإسبانية ريبيكا ماسروفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-2) في مواجهة ماراثونية استمرت لمدة ثلاث ساعات و13 دقيقة
المصدر: RT
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