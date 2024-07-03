مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 14:05 GMT

    الروسية أفانيسيان تهزم الأوكرانية كالينينا في ويمبلدون

    بدأت الروسية إلينا أفانيسيان بنجاح غمار بطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، التي تقام مبارياتها على الملاعب العشبية، ويبلغ مجموع جوائزها 50 مليون جنيه إسترليني.

    الروسية أفانيسيان تهزم الأوكرانية كالينينا في ويمبلدون
    Legion-Media

    واستهلت اللاعبة الروسية مشوارها في البطولة بفوز سهل على الأوكرانية أنغلينا كالينينا بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة وست دقائق فقط.

    وضربت إلينا أفانيسيان (21 عاما) موعدا في الدور الثاني للبطولة مع مواطنتها لودميلا سامسونوفا، التي تغلبت بدورها على الإسبانية ريبيكا ماسروفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(4-6) و(6-2) في مواجهة ماراثونية استمرت لمدة ثلاث ساعات و13 دقيقة

    المصدر: RT 

    التعليقات

    أخبار العالم

    من 10 صفحات.. وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

    أخبار العالم

    روجر ووترز: حماس لم تغتصب نساء في 7 أكتوبر وإسرائيل هي من قتلت مواطنيها في ذلك اليوم (فيديو)

    أخبار العالم

    تقرير أمريكي: حزب الله في عام 2024 أقوى وأكبر حجما وأفضل تسليحا وأكثر خبرة وتمرسا سياسيا من 2006

    أخبار العالم العربي

    "حماس" تعلن أنها تبادلت مع الوسطاء "بعض الأفكار" لإنهاء الحرب في غزة

    أخبار العالم

    الخارجية الروسية: لن نناقش ما حدث في سماء سوريا مع الولايات المتحدة

    أخبار العالم

    صحفية أمريكية: كتيبة "آزوف" نفذت انقلابا عسكريا على زيلينسكي

    أخبار العالم

    بيسكوف: أردوغان لا يمكن أن يصبح وسيطا في مفاوضات الأزمة الأوكرانية

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    أخبار العالم العربي

    "كتائب القسام" تبث لقطات لكمين محكم ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية (فيديو)

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    "100 صاروخ كاتيوشا".. "حزب الله" يعلن قصف مقرين عسكريين إسرائيليين

    أخبار العالم العربي

    اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة

    أخبار العالم

    سياسي فرنسي: اقتراح أوربان على زيلينسكي بوقف إطلاق النار صدم مؤيدي استمرار الصراع

    أخبار العالم

    إعلان حالة طوارئ.. انتشار حريق غابات في شمال كاليفورنيا وتوقعات بمزيد من موجات الحر (فيديو)