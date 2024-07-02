وجاء خروج أندريه روبليف على يد المصنف الـ120 في ترتيب اللاعبين المحترفين في العالم، الأرجنتيني فرانشيسكو كوميسانا، بمجموعة مقابل ثلاث مجموعات، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-5) و(2-6) و(6-7) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في الدور الأول، واستمرت لمدة ثلاث ساعات و55 دقيقة.

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وهذه المرة الأولى التي يخسر فيها اللاعب الروسي، البالغ من العمر 26 عاما، في الدور الأول من بطولة ويمبلدون.

وسيكون فرانشيسكو كوميسانا (23 عاما) على موعد في الدور الثاني للبطولة، مع الأسترالي والتون آدم، الذي تغلب بدوره على الأرجنتيني الآخر فيدريكو كوريا، بثلاث مجموعات من دون رد.

المصدر: RT