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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 14:09 GMT

    ويليامز قد يسبب أزمة بين ليفربول وصلاح

    كشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن أزمة محتملة بين ليفربول ونجمه المصري محمد صلاح، بسبب الجناح الإسباني نيكو ويليامز.

    ويليامز قد يسبب أزمة بين ليفربول وصلاح
    /BENJAMIN CREMEL / AFP

    وارتبط اسم نيكو ويليامز لاعب فريق اتلتيك بيلباو الإسباني، بالانضمام إلى صفوف ليفربول هذا الصيف، حال رحيل الكولومبي لويس دياز، الذي يحظى باهتمام كبير من برشلونة.

    ويقدم ويليامز (21 عاما) مستويات رائعة مع منتخب إسبانيا في بطولة "يورو 2024"، المقامة حاليا في ألمانيا، ويستعد مع منتخب بلاده لمواجهة منتخب "المانشافت" الألماني أصحاب الأرض في الدور ربع النهائي للبطولة يوم الجمعة المقبل.

    وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن انضمام ويليامز إلى ليفربول، قد يثير أزمة بين النادي ومحمد صلاح.

    وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك الأزمة سببها رغبة ويليامز في الحصول على راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني.

    وفي ظل تبقي موسم واحد فقط على عقد صلاح في أسوار "أنفيلد"، واحتمالية توقيعه عقدا جديدا، سيطالب إدارة "الريدز" برفع قيمة راتبه.

    ويتقاضى محمد صلاح (32 عاما) حاليا 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وبالتالي في حالة تمديد عقده ربما يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

    المصدر: وسائل إعلام 

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