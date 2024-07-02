مباراة على "صفيح ساخن" بين تركيا والنمسا في "يورو 2024".. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة لايبزيغ الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة "نارية " بين منتخبي النمسا وتركيا، وذلك ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
وسيطلق حكم الساحة الدولي البرتغالي، أرتور سواريس دياز (44 عاما) صفارة بداية هذه المباراة المثيرة بين منتخبي النمسا وتركيا في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.
وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (65 عاما) المدير الفني لمنتخب النمسا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تركيا:
13- باتريك بينتز
4- كيفين دانسو
5- ستيفان بوش
6- نيكولاس سيوالد
7- ماركو أرناوتوفيتش
9- مارسيل سابيتزر
15- فيليب لينهارت
16- فيليب مويني
19- كريستوف بومغارتنر
20- كونراد لايمر.
Das Team 🇦🇹#EURO2024 | #AUTTUR pic.twitter.com/sCjTAmadxE— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024
بينما اختار الإيطالي فيتشنزو مونتيلا (50 عاما) المدير الفني للمنتخب التركي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة النمسا:
1- ميرت غونوك
3- ميريح ديميرال
6- أوركون كوكتشو
8- أردا غولر
14- عبد الكريم بارداكسي
16- اسماعيل يوكسك
18- ميرت مولدر
19- كينان يلدز
20- فيردي كادويغلو
21- باريش يلماز
22- كان أيهان.
Türkiye team in Leipzig 🇹🇷#EURO2024 | #AUTTUR pic.twitter.com/BEumoem6CY— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024
وسيكون الفائز في مباراة النمسا وتركيا على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي هولندا ورومانيا اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.
القنوات الناقلة لمباراة تركيا والنمسا، عبر الرابط التالي: موقعة تركية نمساوية "نارية" في "يورو 2024".. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.
المصدر: RT
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