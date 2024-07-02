وسيطلق حكم الساحة الدولي البرتغالي، أرتور سواريس دياز (44 عاما) صفارة بداية هذه المباراة المثيرة بين منتخبي النمسا وتركيا في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.

وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (65 عاما) المدير الفني لمنتخب النمسا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تركيا:

13- باتريك بينتز

4- كيفين دانسو

5- ستيفان بوش

6- نيكولاس سيوالد

7- ماركو أرناوتوفيتش

9- مارسيل سابيتزر

15- فيليب لينهارت

16- فيليب مويني

19- كريستوف بومغارتنر

20- كونراد لايمر.

بينما اختار الإيطالي فيتشنزو مونتيلا (50 عاما) المدير الفني للمنتخب التركي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة النمسا:

1- ميرت غونوك

3- ميريح ديميرال

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6- أوركون كوكتشو

8- أردا غولر

14- عبد الكريم بارداكسي

16- اسماعيل يوكسك

18- ميرت مولدر

19- كينان يلدز

20- فيردي كادويغلو

21- باريش يلماز

22- كان أيهان.

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وسيكون الفائز في مباراة النمسا وتركيا على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي هولندا ورومانيا اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

القنوات الناقلة لمباراة تركيا والنمسا، عبر الرابط التالي: موقعة تركية نمساوية "نارية" في "يورو 2024".. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

المصدر: RT