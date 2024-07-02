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    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 18:08 GMT

    مباراة على "صفيح ساخن" بين تركيا والنمسا في "يورو 2024".. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

    يحتضن ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة لايبزيغ الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة "نارية " بين منتخبي النمسا وتركيا، وذلك ضمن دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

    مباراة على
    /Daniel MIHAILESCU / AFP

    وسيطلق حكم الساحة الدولي البرتغالي، أرتور سواريس دياز (44 عاما) صفارة بداية هذه المباراة المثيرة بين منتخبي النمسا وتركيا في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.

    وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (65 عاما) المدير الفني لمنتخب النمسا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تركيا:

    13- باتريك بينتز

    4- كيفين دانسو

    5- ستيفان بوش

    6- نيكولاس سيوالد

    7- ماركو أرناوتوفيتش

    9- مارسيل سابيتزر

    15- فيليب لينهارت

    16- فيليب مويني

    19- كريستوف بومغارتنر

    20- كونراد لايمر.

    بينما اختار الإيطالي فيتشنزو مونتيلا (50 عاما) المدير الفني للمنتخب التركي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة النمسا:

    1- ميرت غونوك

    3- ميريح ديميرال

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    6- أوركون كوكتشو

    8- أردا غولر

    14- عبد الكريم بارداكسي

    16- اسماعيل يوكسك

    18- ميرت مولدر

    19- كينان يلدز

    20- فيردي كادويغلو

    21- باريش يلماز

    22- كان أيهان.

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    وسيكون الفائز في مباراة النمسا وتركيا على موعد مع الفائز من المباراة التي ستجمع منتخبي هولندا ورومانيا اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

    القنوات الناقلة لمباراة تركيا والنمسا، عبر الرابط التالي: موقعة تركية نمساوية "نارية" في "يورو 2024".. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

    المصدر: RT 

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