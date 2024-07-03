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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 00:12 GMT

    هولندا تكتسح رومانيا وتبلغ ربع نهائي "يورو 2024".. فيديو

    حجز المنتخب الهولندي مقعدا له في الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على حساب نظيره الروماني إثر فوزه الساحق عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

    هولندا تكتسح رومانيا وتبلغ ربع نهائي
    /Matthias Schrader / AP

    وافتتح المهاجم الهولندي كودي خاكبو التسجيل "للطواحين" مبكرا بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق صفارة البداية. بينما تكفل زميله دونيايل مالين بإحراز الهدفين الآخرين في الدقيقتين (83 و90) من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الياز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية.

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    وسيكون منتخب هولندا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع منتخبي النمسا وتركيا، في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء أيضا، على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.

    المصدر: RT 

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