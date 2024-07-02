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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 15:02 GMT

    هولندا ورومانيا بعد قليل ضمن "يورو 2024".. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

    يحتضن ملعب "الياز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي هولندا ورومانيا، ضمن دور الـ16 لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

    هولندا ورومانيا بعد قليل ضمن
    Globallookpress

    ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الألماني، فيليكس تسفاير (43 عاما)، صفارة بداية هذه المباراة الهامة بين هولندا ورومانيا في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

    وسيلعب الفائز من مواجهة هولندا ورومانيا مع الفائز من مباراة النمسا ضد تركيا، التي ستجري مساء اليوم الثلاثاء ايضا.

    وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة رومانيا:

    1- بارت فيربوغين

    4- فيرجيل فان ديك

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    5- ناثان أكي

    6- ستيفان دي فري

    7- تشافي سيمونز

    10- ممفيس ديباي

    11- كودي خاكبو

    14- تيجاني ريجنديرز

    22- دينزل دومفريس

    24- جيردي شوتن

    25- ستيفن بيرجوين.

    بينما اختار المدير الفني للمنتخب الروماني إدوارد لوردانيسكو (46 عاما)، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الطواحين":

    1- فلوريون نيتا

    2- أندريه راتيو

    3- رادو دراغوسين

    6- ماريوس مارين

    10- يانيس هاجي

    15- أندريه بوركا

    18- رازافان مارين

    19- دينيس دراغوس

    20- دينيس مان

    21- نيكولاي ستانتشو

    22- فاسيلي موغوش.

    القنوات الناقلة لمباراة هولندا ورومانيا، عبر الرابط التالي: هولندا ورومانيا اليوم في "يورو 2024".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة.

    المصدر: RT 

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