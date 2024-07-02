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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 21:10 GMT

    تركيا تبلغ ربع نهائي "يورو 2024" بعد فوز مثير على النمسا.. فيديو

    انتزع منتخب تركيا بطاقة العبور للدور ربع النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، من نظيره النمساوي، بفوزه عليه بصعوبة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء، بألمانيا.

    تركيا تبلغ ربع نهائي
    /Adrian DENNIS / AFP

    ويدين منتخب تركيا بالفضل في انتصاره لمدافعه ميريح ديميرال، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (1، و59).

    بينما سجل المهاجم النمساوي ميكايل غريغوريتش هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.

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    وضرب منتخب تركيا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره الروماني (3-0) في اللقاء، في وقت سابق من يوم الثلاثاء أيضا، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

    المصدر: RT 

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