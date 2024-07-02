ويدين منتخب تركيا بالفضل في انتصاره لمدافعه ميريح ديميرال، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (1، و59).

بينما سجل المهاجم النمساوي ميكايل غريغوريتش هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "ريد بول ارينا - Red Bull Arena" مدينة لايبزيغ.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وضرب منتخب تركيا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، مع منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره الروماني (3-0) في اللقاء، في وقت سابق من يوم الثلاثاء أيضا، على ملعب "الياز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

المصدر: RT