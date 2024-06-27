مسؤول ألماني: ما قام به المنتخب التركي في "يورو 2024" غير منطقي بالمرة

أثار قرار منتخب تركيا السفر بالطائرة من معسكره في هانوفر إلى هامبورغ لمواجهة التشيك في دور المجموعات في كأس أوروبا لكرة القدم، انتقادات واسعة من قبل منظمات بيئية ألمانية.

وعلى الرغم من أن المسافة بين المدينتين لا تتجاوز 150 كيلومترا، إلا أن منتخب تركيا اختار استئجار طائرة خاصة للرحلة، بدلا من استخدام وسائل نقل أكثر استدامة مثل القطار.

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وأدان فيرنر ريه، مسؤول النقل في الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة، هذه الخطوة ووصفها بأنها "غير ضرورية وغير منطقية بالمرة".

وأشار المسؤول الألماني إلى أن "توازن ثاني أكسيد الكربون أسوأ بـ10 إلى 20 مرة من رحلة القطار".

من جانبه، وصف رينيه شوارتز، المتحدث باسم مبادرة إقليمية للحد من التلوث الناتج عن الحركة الجوية، رحلة المنتخب التركي بأنها غير مقبولة بالمرة.

وأضاف: "يجب أن يتم محاسبة الفرق المشاركة في البطولة بشكل أكبر".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أعلن أن البطولة المقامة حاليا في ألمانيا هي الأكثر استدامة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمكنت من الفوز على التشيك بنتيجة 2-1 لتضرب موعدا مع النمسا في الدور ثمن النهائي لـ"يورو 2024".

المصدر:yahoo sports