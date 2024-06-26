الموعد والقنوات الناقلة.. برنامج مباريات ثمن نهائي "يورو 2024"

أكمل المنتخبان التركي والجورجي عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أوروبا 2024، عقب فوزهما على التشيك 2-1 والبرتغال 2-0 تواليا في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة اليوم الأربعاء.

ووصل عدد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي إلى 16 منتخبا.

وجاءت المنتخبات المتأهلة كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا كمتصدرة - سويسرا في المركز الثاني.

المجموعة الثانية: إسبانيا كمتصدرة - إيطاليا في المركز الثاني.

المجموعة الثالثة: إنجلترا كمتصدرة – الدنمارك في المركز الثاني – سلوفينيا في المركز الثالث.

المجموعة الرابعة: النمسا كمتصدرة - فرنسا في المركز الثاني - هولندا في المركز الثالث.

المجموعة الخامسة: رومانيا كمتصدرة – بلجيكا في المركز الثاني- سلوفاكيا ثالثة.

المجموعة السادسة: البرتغال كمتصدرة – تركيا في الوصافة – جورجيا في المركز الثالث.

- الموعد وبرنامج مباريات دور الـ16 لكأس أوروبا 2024:

السبت 29 يونيو 2024

سويسرا # إيطاليا - السابعة مساء بتوقيت السعودية.

ألمانيا # الدنمارك - العاشرة مساء.

الأحد 30 يونيو 2024

إنجلترا # سلوفاكيا - السابعة مساء

إسبانيا # جورجيا - العاشرة مساء.

الاثنين 1 يوليو 2024

فرنسا # بلجيكا - السابعة مساء.

البرتغال # سلوفينيا - العاشرة مساء.

الثلاثاء 2 يوليو 2024

رومانيا # هولندا - السابعة مساء.

النمسا # تركيا - العاشرة مساء.

Round of 16 set ✅



🏆 Sim the KO stage and choose who wins EURO 2024 ⬇️#EUROpredictor | #Betano — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

- القنوات الناقلة لمباريات ثمن النهائي

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية حقوق بث مباريات "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريا، وحددت الشبكة قنوات "beIN Max" لنقل مباريات البطولة.

المصدر: "RT + "UEFA