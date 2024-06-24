رسميا.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من خوض مواجهة الأهلي

أعلن نادي الزمالك عدم خوض مواجهته ضد غريمه الأهلي المقررة غدا الثلاثاء لحساب الجولة الـ27 من الدوري المصري، بسبب "غياب مبدأ تكافؤ الفرص، الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وقال الزمالك في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس" اليوم الاثنين: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيدا، أن جماهير الزمالك العظيمة دوما تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفا قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غدا نظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وأضاف: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلا كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبدا".

وأكمل الزمالك في بيانه: "فعذرا لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكرا لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف".

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة في الدوري، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة لكن لديه ست مباريات مؤجلة.

المصدر: موقع نادي الزمالك