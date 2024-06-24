الزمالك يضع 4 شروط لخوض مواجهته ضد الأهلي في الدوري المصري

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك، وضع أربعة شروط لخوض مباراة القمة ضد الأهلي المزمع إقامتها غدا الثلاثاء لحساب المرحلة الـ27 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقد أعلن الزمالك في وقت سابق عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بينها مواجهة الغد ضد الأهلي، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة في الدوري، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

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ووفقا لموقع "kooora"، فقد عقد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، اليوم الاثنين، اجتماعا عاجلا مع حسين لبيب رئيس الزمالك وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، للوصول لاتفاق وحل لأزمة مباراة القمة.

ونقل "kooora" عن مصدر مسؤول في نادي الزمالك قوله: "الزمالك أبدى مرونة في خوض مباراة الأهلي بشرط الموافقة على 4 طلبات يتم تحقيقها خلال الساعات المقبلة، أولها أن يعلن اتحاد الكرة المصري، توجيه الشكر لبيريرا رئيس لجنة الحكام بسبب الأخطاء التحكيمية".

وأضاف: "الزمالك طلب أيضا من رابطة الأندية إعلان هيكلة وجدولة ما تبقى من لقاءات الدوري وتحديد موعد نهاية البطولة، وجاء الطلب الثالث بتوجيه الشكر لعامر حسين ورحيله عن رئاسة لجنة المسابقات".

وأتم: "الزمالك طلب تحويل ثروت سويلم عضو رابطة الأندية إلى لجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد نادي الزمالك".

وسخر سويلم من الزمالك بعدما أكد أنه خارج المنافسة على اللقب ولا يعرف لماذا يتحدث عن المؤجلات.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة لكن لديه ست مباريات مؤجلة.

المصدر: "kooora" + وكالات