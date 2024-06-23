بعد الاجتماع الطارئ.. الزمالك يتخذ قرارات صارمة

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، عن القرارات التي أسفر عنها الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة النادي، الذي عقد مساء اليوم الأحد.

وأسفر الاجتماع عن قرار نهائي بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز، أو أي مباراة من الدور الثاني قبل انتهاء المواجهات المؤجلة.

وقالت المصادر إن قرارات مجلس إدارة مجلس الزمالك جاءت كالتالي:

عدم خوض مباراة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، مهما كانت العواقب.

عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني قبل الانتهاء من مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز

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المصدر: وسائل إعلام