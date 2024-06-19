الزمالك يعاقب حارس مرماه بسبب مشاجرة مع زميله

قرر نادي الزمالك المصري، معاقبة حارس المرمى محمد عواد، بعد شجار مع زميله حسام عبد المجيد، خلال مباراته أمام ضيفه المصري البورسعيدي (1-2)، يوم الاثنين الماضي، في الجولة 26 للدوري.

وكشف مدير الكرة في نادي الزمالك، عبد الواحد السيد، أنه تم إيقاف محمد عواد وإحالته للتحقيق، بسبب ما بدر منه خلال مباراة الزمالك الأخيرة في الدوري المصري، إذ بدا غاضبا ودفع زميله حسام عبد المجيد عقب تلقي الفريق هدفا من المنافس.

وكان عواد قد عنف زميله عبد المجيد، ودخل معه في مشادة كلامية بعد هدف المصري الثاني الذي سجله محمد الشامي، وتدخل التونسي حمزة المثلوثي بينهما لإنهاء الأزمة.

عصبية ونرفزة بين ثنائي الزمالك محمد عواد وحسام عبد المجيد بعد هدف المصري الثاني🔥🔥 pic.twitter.com/1A6BYp7dOR — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 17, 2024

ووفقا من مصادر خاصة لموقع " كووورة"، فإن عبد الواحد السيد أخطر محمد عواد بإيقافه من المباريات الرسمية، لحين التحقيق معه بالشؤون القانونية بالنادي.

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وخرج عواد من التدريبات الجماعية للفريق، وخاض تدريبات منفردة في الصالة الرياضية، على أن يتم استبعاده في اللقاء المقبل أمام فاركو المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وكان عبد الواحد السيد قد قرر خصم 25% من مستحقات عواد، بسبب مشادته مع زميله حسام عبد المجيد، عقب الهدف الثاني في مباراة المصري.

يذكر أن رصيد نادي الزمالك توقف عند 31 نقطة ويحتل في المركز الحادي عشر، بينما رفع المصري رصيده إلى 42 نقطة ويحتل المركز الثاني.

وشارك محمد عواد في 23 مباراة مع الزمالك بمختلف مسابقات الموسم الجاري (2023-2024)، وحافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة.

المصدر: وسائل إعلام