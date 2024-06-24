تطور جديد في أزمة مباراة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك

يعقد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي جلسة خاصة مع حسين لبيب رئيس الزمالك، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لحل أزمة قمة الزمالك والأهلي المزمع إقامتها غدا الثلاثاء في الدوري المصري.

وقال مصدر لموقع "kooora": "هناك اجتماع عاجل بين وزير الرياضة مع حسين لبيب وأحمد دياب، من أجل إيجاد حل مناسب".

وأعلن الزمالك في وقت سابق عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بينها مواجهة الغد ضد الأهلي، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة في الدوري.

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ويرفض الزمالك استكمال الدوري، إلا بعد انتهاء جميع المباريات المؤجلة عن الدور الأول، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص، حسبما ذكر بيان "القلعة البيضاء".

ويحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 34 نقطة من 20 مباراة لكن له ست مباريات مؤجلة.

المصدر:"kooora" + وكالات