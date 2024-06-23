شاهد.. الأهداف المرشحة لجائزة الأجمل بالجولة الثانية لـ"يورو 2024"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف خلال الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ"يورو 2024"، على منصة "إكس"، قائمة من أربعة أهداف لنيل جائز الأفضل في الجولة الثانية لـ"يورو 2024".

ودخل القائمة كل من:

ـ هدف المهاجم الأوكراني رومان ياريمتشوك في مرمى سلوفاكيا (2-1) في الدقيقة 80 من عمر المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف الألمانية.

ـ هدف لاعب خط الوسط الدنماركي مورتين هيولماند في مرمى إنجلترا (1-1) عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

ـ هدف النجم السويسري المخضرم شيردان شاكيري في مرمى إسكتلندا (1-1) في الدقيقة الـ26 من زمن الشوط الأول للمباراة، التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

ـ هدف المدافع النمساوي غيرنوت تراونر في مرمى بولندي (3-1) بعد مرور تسع دقائق فقط من بداية اللقاء بينهما مساء الجمعة الماضية، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.

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🇺🇦 Roman Yaremchuk vs Slovakia

🇩🇰 Morten Hjulmand vs England

🇨🇭 Xherdan Shaqiri vs Scotland

🇦🇹 Gernot Trauner vs Poland@AlipayPlus | #EUROGOTT — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 22, 2024

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يذكر أن جائزة أجمل هدف ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024، ذهبت إلى التركي ميرت مولدر الذي سجله في مرمى منتخب جورجيا (1-3) عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة الافتتاحية بين المنتخبين، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بمدينة دورتموند، ضمن منافسات المجموعة السادسة (F).

المصدر: "@EURO2024"