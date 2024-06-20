الدانمارك تفرض التعادل على "الأسود الثلاثة" في "يورو 2024".. فيديو

ساد التعادل الإيجابي المباراة التي جمعت منتخبي إنجلترا والدنمارك (1-1) التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية لبطولة "يورو 2024".

افتتح المهاجم الإنجليزي هاري كين التسجيل لمنتخب "الأسود الثلاثة" مبكرا في بعد مرور 18 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

ورد لاعب خط الوسط الدنماركي مورتين هيولماند عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت الألمانية.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة المجموعة الثالثة (C)، متقدما بفارق نقطتين على كل من منتخبي الدنمارك وسلوفينيا صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (C) بعد مباراتي الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

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1- إنجلترا – 4 نقاط

الدنمارك – نقطتان

2- سلوفينيا – نقطتان

4- صربيا – نقطة واحدة.

المصدر: RT