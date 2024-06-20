مباراة "نارية" بين إنجلترا والدنمارك اليوم في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب "دوتش بانك بارك" بمدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الخميس، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي الدنمارك وإنجلترا، في الجولة الثانية لبطولة "يورو 2024".

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لحكم الساحة الدولي البرتغالي، أرتور سواريس دياس، مهمة إدارة هذه المباراة الهامة، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C).

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند (52 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة "ألأسود الثلاثة":

🇩🇰 Eriksen wins his record-equalling 132nd Denmark cap today, moving level with substitute Kjær.#EURO2024 | #DENENGpic.twitter.com/pRtwgvt8lW — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024

في حين المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثغيت (53 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الدنماركي:

An unchanged XI to face Denmark! 💪 pic.twitter.com/XOOr7rSQ8x — England (@England) June 20, 2024

ويبحث المنتخب الإنجليزي، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لضمان صدارة المجموعة الثالثة والتأهل مبكرا إلى دور ثمن النهائي للنسخة الـ17 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، بعد الأول على نظيره الصربي (1-0) الأحد الماضي، على ملعب " فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن، في الجولة الأولى للبطولة.

بينما يمني منتخب الدنمارك النفس بالفوز على "الأسود الثلاثة، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16 الكبار لبطولة القارة السمراء، بعد تعادله في مباراته الأولى أمام نظيره السلوفيني (1-1) يوم الأحد الماضي، على ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena" بمدينة شتوتغارت.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب السلوفيني ماتياس كيك (62 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره الصربي:

القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وإنجلترا، ضمن بطولة "يورو 2024":

في روسيا، يمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (C)، بعد تعادل سلوفينيا وصربيا (1-1) في مباراة الجولة الثانية:

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1- إنجلترا – 3 نقاط

2- سلوفينيا – نقطتان

3- الدنمارك – نقطة واحدة

4- صربيا – نقطة واحدة.

المصدر: RT