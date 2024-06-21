النمسا تعمق جراح بولندا بقيادة ليفاندوفسكي في "يورو 2024".. فيديو

مني المنتخب البولندي بالهزيمة الثانية على التوالي في نهائيات النسخة الـ17 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على يد نظيره النمساوي (1-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

ووقع على ثلاثية النمسا كل من، المدافع النمساوي غيرنوت تراونر، ولاعب خط الوسط كريستوف بومغارتنر، والمهاجم ماركو أرناؤوطوفيتش في الدقائق (9، 66، 78 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم البولندي كريستوف بياتيك هدف بلاده اليتيم عند الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

واستعاد المنتخب النمساوي توازنه بعد خسارته أمام نظيره الفرنسي (0-1) في مباراته الافتتاحية يوم الاثنين الماضي، على ملعب "مركور شبيل أرينا" بمدينة دوسلدورف، لينعش آماله بعد هذا الفوز في مواصلة مشواره الأوروبي.

بينما بات منتخب بولندا قاب قوسين أو أدنى من الخروج من نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره الهولندي (1-2) يوم الأحد الماضي، على ملعب "ملعب فولكسبارك – Volksparkstadion" بمدينة هامبورغ.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (D) لـ"يورو 2024"، قبل مباراة منتخبي هولندا وفرنسا مساء اليوم أيضا:

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1- النمسا – 3 نقاط

2- هولندا – 3 نقاط

3- فرنسا – 3 نقاط

4- بولندا من دون نقاط.

المصدر: RT