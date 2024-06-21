مباراة "التعويض" بين بولندا والنمسا اليوم في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة

يلتقي منتخبا بولندا والنمسا مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة التركي، حليل أموت ملير، صفارة بداية هذه المباراة الهامة بين منتخبي بولندا والنمسا، في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة (D).

وسيبدأ البولندي ميشال بروبيرز (عاما) المدير الفني لمنتخب بولندا، بالتشكيلة الأساسية التالية:

في حين اختار الألماني رالف رانجنيك (65 عاما) المدير الفني لمنتخب النمسا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره البولندي:

وتكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، حيث يسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية للبطولة.

فقد بدأ منتخب بولندا غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، بهزيمة مؤثرة أمام نظيره الهولندي (1-2) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "ملعب فولكسبارك – Volksparkstadion" بمدينة هامبورغ.

كما استهل المنتخب النمساوي مشواره في البطولة القارية بخسارة أمام نظيره الفرنسي (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب "مركور شبيل أرينا" بمدينة دوسلدورف.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (D) لـ"يورو 2024":

1- هولندا – 3 نقاط

2- فرنسا – 3 نقاط

3- بولندا من دون نقاط

4- النمسا من دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا والنمسا في الجولة الثانية لـ"يورو 2024":

في روسيا، يمكن متابعة مباراة بلجيكا وسلوفاكيا عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

بينما تعد شبكة قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مباراة بولندا والنمسا اليوم، وستبث على شاشة قناة "beIN Sports HD 2 Max".

ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين البولندي والنمساوي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:

Sport TV1 Portugal

Sky Sport Uno Italia

Match Football 1

DR 1

MRT 1 Macedonia

RTS 1 Serbia

YLE TV 2

Sport Klub 1 HD Slovenija

TV2 Sport 1 Norge

RUV Iceland

QazSport

beIN Sports FR HD 1

TVCG 2

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

ServusTV HD

Match! TV

beIN Sports HD 3 Max

Sky Sport Football Italia

beIN 4K HDR

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beIN Sports Connect

MATCH! Premier HD

Sony TEN 2 India HD

SPOTV

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

NPO 1

المصدر: RT + وكالات