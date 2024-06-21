أوكرانيا تقلب الطاولة على صاحبة أولى مفاجآت "يورو 2024".. فيديو

حول المنتخب الأوكراني تأخره بهدف إلى فوز على نظيره السلوفاكي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من نهائيات النسخة الـ17 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

فقد وضع المهاجم السلوفاكي إيفان شرانتس منتخب بلاده في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور 17 دقيقة من انطلاق صفارة البداية.

فرد منتخب أوكرانيا الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من لاعب خط الوسط ميكولاي شابارينكو والمهاجم رومان ياريمتشوك في الدقيقتين (54، 80) على الترتيب، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وحصد المنتخب الأوكراني أول ثلاث نقاط، بعد تعرضه لهزيمة ساحقة أمام نظيره الروماني (0-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي أيضا، على ملعب "أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ، في الجولة الافتتاحية، وأنعش بذلك آماله في مواصلة مشواره في بطولة القارة العجوز.

بينما تعرض منتخب سلوفاكيا، صحاب الفوز المفاجئ على نظيره البلجيكي (1-0) مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب "دويتشه بنك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت، في الجولة الأولى.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الخامسة (E) قبل مباراة بلجيكا ورومانيا يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا، لبطولة "يورو 2024":

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1- رومانيا – 3 نقاط

2- أوكرانيا – 3 نقاط

3- سلوفاكيا – 3 نقاط

4- بلجيكا من دون نقاط

المصدر: RT