مباراة اليوم بين مفجر المفاجأة الكبرى وصاحب أسوأ نتيجة حتى الآن في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات

يحتضن ملعب "مركور شبيل أرينا" بمدينة دوسلدورف الألمانية المباراة المرتقبة بين منتخبي سلوفاكيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، في الجولة الثانية لنهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي، مايكل أوليفير، صفارة بداية هذه المباراة بين سلوفاكيا وأوكرانيا، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف، في تمام الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، ضمن المجموعة الخامسة (E).

ويدخل المنتخب السلوفاكي في هذه المباراة منتشيا بفوزه المفاجئ على نظيره البلجيكي (1-0) مساء اليوم الاثنين الماضي، على ملعب "دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت، في الجولة الافتتاحية للبطولة.

بينما بدأ منتخب أوكرانيا غمار نهائيات النسخة الـ17 لكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا، بهزيمة ساحقة أمام نظيره الروماني (0-3) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين الماضي أيضا، على ملعب "أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

وسيبدأ الإيطالي الآخر فرانشيسكو كالزونا (55 عاما) المدير الفني لمنتخب سلوفاكيا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة نظيره الأوكراني:

1- مارتين دوبرافكا

2- بيتر بيكاريك

3- دينيس فافرو

14- ميلان شكرينيار

16- دافيد غانسكو

19- يوراي كوتسكا

22- ستانيسلاف لوبتكا

8- أوندريه دودا

26- إيفان شرانتس

9- روبيرت بوجينيك

17- لوكاش غاراسلين.

بينما اختار المدير الفني الأوكراني سيرغي ريبروف (50 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده لمواجهة نظيره السلوفاكي:

12- أناتولي تروبين

7- يارمولينكو

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10- ميخايلو مودريك

11- أرتيوم دوفبيك

13- إيليا زابارني

14- غيورغي سوداكوف

17- أوليكسندر زينتشينكو

18- فلاديمير براجكو

19- ميكولا شابارينكو

22- ميكولا ماتفيينكو

24- ألكسندر تيمتشيك.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الخامسة (E) ضمن منافسات بطولة "يورو 2024":

1- رومانيا – 3 نقاط

2- سلوفاكيا – 3 نقاط

3- بلجيكا من دون نقاط

4- أوكرانيا من دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة سلوفاكيا وأوكرانيا، ضمن نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024":

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين السلوفاكي والأوكراني في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:

TRT 1

ERT 1

BBC One

Markiza

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

CT Sport

YLE TV 2

1TV Georgia

BNT 1 HD bulgaria

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Ictimai TV

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max

KTRK Sport

BNT 3 HD bulgaria

beIN Sports Connect

Sony TEN 2 India HD

SPOTV

المصدر: RT