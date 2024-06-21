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رغم العرض المغري.. نجم روما يرفض مزاملة رونالدو في النصر

الرياضة

رغم العرض المغري.. نجم روما يرفض مزاملة رونالدو في النصر
@AlNassrFC
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أفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأن نجم خط وسط نادي روما، لورينزو بيليغريني، رفض عرضا مغريا تلقاه من نادي النصر السعودي لكرة القدم.

وبحسب ما أوردته صحيفة "توتوسبورت"، فإن نادي النصر السعودي تواصل مع وكيل لورينزو بيليغريني، وقدم عرضا ضخما، أثناء وجود اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، مع منتخب بلاده في "يورو 2024".

وعند سماع عرض النصر، طلب اللاعب الإيطالي من وكيله رفض العرض على الفور.

وأوضحت الصحيفة أن "بيليغريني رفض عرض نادي النصر، لأنه يريد البقاء في روما، كما أنه غير مهتم بفكرة مزاملة كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وإيميريك لابورت".

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وأشارت "توتو سبورت" إلى أن لورينزو بيليغريني يشعر بالسعادة كونه قائد روما، كما أنه يؤمن بمشروع المدرب دانييلي دي روسي.

وتحاول الأندية السعودية هذا الصيف، جذب بعض لاعبي الدوري الإيطالي، حيث أكدت عدة تقارير، وجود اهتمام قوي بضم البرتغالي رافائيل لياو والأرجنتيني باولو ديبالا والحارس فويتسيخ تشيزني.

المصدر: وسائل إعلام 

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