مبابي يظهر لأول مرة بالقناع.. ومدرب فرنسا يكشف موقفه من المشاركة أمام هولندا (فيديو)

صرح المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب، بأن مهاجمه كيليان مبابي يتعافى "بشكلٍ جيد" وقد يكون جاهزا لمواجهة هولندا غدا الجمعة في الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس، المكرس لمباراة فرنسا وهولندا: "كل شيء يسير على ما يرام. لقد كانت صدمة قوية، لكنه تمكن من الخروج والتدرب يوم أمس والمشاركة في بعض الأنشطة".

وأضاف المدرب الفرنسي، عن مبابي، الذي تعرض لكسر في أنفه خلال مواجهة النمسا (1-0): "الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح بما يكفي لنا لنحاول جعله متاحا غدا. سنفعل ما بوسعنا ليكون متاحا".

وشارك كليان مبابي قائد منتخب "الديوك" في التدريبات اليوم الخميس، وهو يرتدي قناعا بألوان العلم الفرنسي الأزرق والأبيض والأحمر.

On en pense quoi de ce nouveau masque de Kylian Mbappé ? 🇫🇷🎭



🎥 @RMCsportpic.twitter.com/qjKh6VITGC — Actu Foot (@ActuFoot_) June 20, 2024

وقد أجرى المهاجم تمارين الجري خلال أول ربع ساعة من الحصة التدريبية المفتوحة أمام الإعلام، ولكنه كان يحاول كثيرا تعديل قناعه، مما يدل على بعض الانزعاج من هذه الحماية الضرورية التي تسمح له بالعودة إلى المباريات.

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وتدرب الهداف الفرنسي المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني من باريس سان جرمان، منفردا مع مدربٍ بدني يوم أمس الأربعاء، واضعا ضمادة على أنفه، كما شارك في تنفيذ بعض التسديدات مع باقي زملائه.

وأكد المهاجم الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان في المؤتمر الصحفي أن زميله مبابي "بخير".

وأوضح غريزمان: "خف تورم الأنف قليلا. سننتظر لنرى حتى اللحظة الأخيرة حسب شعوره".

المصدر: (أ ف ب)