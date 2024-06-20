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شاهد.. أول ظهور لمبابي مع "الديوك" بعد كسر أنفه في "يورو 2024"

الرياضة

شاهد.. أول ظهور لمبابي مع
AFP /OZAN KOSE
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ظهر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي في تدريبات منتخب بلاده، يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة هولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا على منصة "إكس" فيديو يظهر تواجد مبابي، البالغ من العمر 25 عاما، في التدريبات، وهو يرتدي واقي الأنف.

وبين الفيديو مبابي وهو يتدرب مع الكرة تحت قيادة أحد أعضاء الجهاز الفني في منتخب "الديوك".

وكان مبابي قد تعرض لإصابة في الأنف، خلال مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره النمساوي (1-0) في المباراة التي جمعتها يوم الاثنين الماضي.

وتنافس مبابي ولاعب منتخب النمسا، كيفين دانسو، على الكرة، في الدقائق الأخيرة من المباراة، واصطدم وجه الأول بكتف الثاني، ليتعرض اللاعب الفرنسي للإصابة بالأنف وينزف دما، قبل أن يخرج من المستطيل الأخضر.

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حينها إن اللاعب أصيب بكسر في الأنف بعد خضوعه لفحوصات إشعاعية في مستشفى دوسلدورف، لكنه لن يخضع لعملية جراحية على الفور، على أن يرتدي قناع وجه حتى يتمكن المهاجم من "الاستعداد لعودته إلى المنافسة، بعد فترة مخصصة للعلاج".

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ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة (D):

1- هولتدا - 3 نقاط

2- فرنسا - 3 نقاط

3- بولندا من دون نقاط

4- النمسا من دون نقاط.

المصدر: "@equipedefrance" 

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