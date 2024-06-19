 
مباشر

لعب مع الأب ونجله.. الأسطورة رونالدو يكتب التاريخ

الرياضة

لعب مع الأب ونجله.. الأسطورة رونالدو يكتب التاريخ
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xrqs

شهدت مباراة منتخبي البرتغال والتشيك (2-1) مساء أمس الثلاثاء، إحصائية مميزة في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكروية، بعد أن تمكن من اللعب إلى جوار أب ومن ثم مع نجله.

وشارك المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما)، في أغسطس 2002، في مباراة بين ناديه السابق، سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ضد فريق إنتر ميلان الإيطالي، ضمن التصفيات المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وظهر كريستيانو رونالدو حينها لقرابة 20 دقيقة في المباراة، ليواجه مواطنه سيرجيو كونسيساو مع نادي إنتر ميلان.

ولعب رونالدو يوم أمس الثلاثاء، بجوار اللاعب فرانشيسكو كونسيساو (21 عاما)، وهو نجل سيرجيو كونسيساو، في مباراة منتخب البرتغال ونظيره التشيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024.

إقرأ المزيد
"يورو 2024".. البرتغال تهزم التشيك في الوقت القاتل (فيديو)

وقاد فرانشيسكو كونسيساو منتخب البرتغال إلى انتزاع فوز بشق الأنفس من نظيره التشيكي، باقتناصه هدف الفوز لبلاده في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وانتاب كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي والعالم، فرحة عارمة بهدف فرانشيسكو كونسيساو، وسارع على معانقته عقب صافرة النهاية.

يذكر أن سيرجيو كونسيساو (49 عاما)، لعب لمنتخب البرتغال في مباريات دولية عدة ومثل عددا من الأندية الأوروبية، منها نادي إنتر ميلان، قبل أن يعتزل اللعبة في عام 2010، ثمّ دخل عالم التدريب ويشرف على مهمة تدريب نادي بورتو البرتغالي منذ عام 2017.

المصدر: وسائل إعلام 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع كوريا الشمالية تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها لعدوان