بهدف قاتل.. صربيا تحرم سلوفينيا من فوز تاريخي في "يورو 2024" (فيديو)

فرّط المنتخب السلوفيني بانتصار تاريخي في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، في الوقت القاتل من المباراة التي جمعته بنظيره الصربي (1-1) اليوم الخميس، في ألمانيا.

وقد تقدم المنتخب السلوفيني بهدف سجله مدافعه، جان كارنيتشنيك، في الدقيقة 69، وحافظ على تقدمه حتى الدقيقة الخامسة والأخيرة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع، عندما اقتنص المهاجم الصربي لوكا يوفيتش هدف التعادل لبلاده، على ملعب "أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ، ليحرم منتخب سلوفينيا من أول فوز في تاريخ بطولة القارة العجوز.

واكتفى منتخب سلوفينيا بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل المخيب، ليرفع رصيده إلى نقطتين وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة (C) متجاوزا بفارق نقطة منتخب الدنمارك قبل مباراته أمام نظيره الإنجليزي في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا.

ترتيب منتخبات المجموعة الثالثة (C) قبل مباراة منتخبي الدنمارك وإنجلترا:

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1- إنجلترا – 3 نقاط

2- سلوفينيا – نقطتان

3- الدنمارك – نقطة واحدة

4- صربيا – نقطة واحدة.

المصدر: RT