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مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا عشية انطلاق كأس أمم أوروبا

الرياضة

مبابي يغيب عن تدريبات منتخب فرنسا عشية انطلاق كأس أمم أوروبا
AP
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غاب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن الحصة التدريبية المفتوحة في مقر منتخب "الديوك" بكأس أمم أوروبا يوم الخميس، وذلك عشية انطلاق منافسات البطولة القارية في ألمانيا.

كما غاب كينغسلي كومان عن مجموعة اللاعبين التي خرجت للتدريب على ملعب "هوم ديلوكس" في بادربورن.

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وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية اليومية، أن مبابي الذي تدرب بشكل طبيعي أمس الأربعاء، كان يقوم بتمارين فردية في صالة الألعاب الرياضية يوم الخميس بدل الانضمام لزملائه في التدريبات.

وشوهد مبابي لاحقا وهو يمنح توقيعات لبعض الجماهير.

ومن المتوقع أن يكون مبابي، الذي انتقل مؤخرا إلى ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان، أحد نجوم كأس أوروبا 2024.

ويستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة القارية، بمواجهة نظيره النمساوي يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كلا من منتخبي هولندا وبولندا.

المصدر: وكالات

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