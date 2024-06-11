تعرف على الجوائز المالية لـ "يورو 2024"

يرصد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وخصص "يويفا" مكافآت مالية بلغت 331 مليون يورو توزع على المنتخبات المشاركة في البطولة، وستبلغ الجائزة الأعلى قيمة وسيحصل عليها بطل يورو 2024، ( 28.25 مليون يورو) حال فوزه بجميع المباريات التي خاضها.

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ويحصل كل منتخب مشارك في البطولة على مبلغ قدره 9.25 ملايين يورو، فيما يحصد المنتخب الفائز بكل مباراة على جائزة قدرها مليون يورو، و500 ألف في حال التعادل في كل مباراة بدور المجموعات.

وسيمنح الاتحاد الأوروبي كل منتخب متأهل إلى دور الستة عشر في المسابقة القارية على جائزة قيمتها 1.5 مليون يورو، وسيحصل الفريق المتأهل إلى ربع النهائي على 2.5 مليون يورو، فيما سيتم منح 4 ملايين يورو للفرق التي تصل إلى المربع الذهبي، وسيحصل الفريق الفائز بكأس أمم أوروبا على مبلغ 8 ملايين يورو، أما الوصيف فسيحصل على 5 ملايين يورو.

قائمة جوائز يورو 2024:

مكافأة المشاركة: 9.25 ملايين يورو

مكافأة الفوز: مليون يورو

مكافأة التعادل: 500 ألف يورو

جائزة التأهل لدور الـ16: 1.5 مليون يورو

جائزة التأهل إلى ربع النهائي: 2.5 مليون يورو

جائزة التأهل إلى نصف النهائي: 4 ملايين يورو

جائزة المتأهل إلى النهائي (الوصيف): 5 ملايين يورو

جائزة البطل: 8 ملايين يورو.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا بين 14 يونيو الجاري، و 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا من القارة العجوز.

المصدر: "وسائل إعلام"