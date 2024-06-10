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هولندا تنهي استعداداتها لكأس أوروبا برباعية في مرمى إيسلندا

الرياضة

هولندا تنهي استعداداتها لكأس أوروبا برباعية في مرمى إيسلندا
AP
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أنهت هولندا استعداداتها لكأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا بفوز كبير على ضيفتها إيسلندا 4-0 يوم الاثنين على ملعب "دي كويب" في روتردام في مباراة دولية ودية في كرة القدم.

ومنح لاعب الوسط تشافي سيمونز التقدم لهولندا في الدقيقة 23، وضاعف القائد قطب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بضربة رأسية مطلع الشوط الثاني (49).

وأضاف مهاجم بوروسيا دورتموند دونيل مالن الهدف الثالث في الدقيقة 79، إثر تلقيه كرة خلف الدفاع من ممفيس ديباي فانطلق كاسرا مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة وسددها داخل المرمى.

واختتم فاوت فيخهورست المهرجان بتسجيله الهدف الرابع عندما تلقى كرة من مالن داخل المنطقة فلعبها ساقطة على بعد متر من مرمى إيسلندا (90+3).

ووقعت هولندا، المتوجة باللقب القاري عام 1988، ضمن مجموعة صعبة في كأس أوروبا 2024 تضم فرنسا والنمسا وبولندا.

المصدر: وكالات

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