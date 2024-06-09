كولومبيا تسحق الولايات المتحدة 5-1 تحضيرا لكوبا أمريكا

سحق المنتخب الكولومبي نظيره الأمريكي 5-1 وديا في لاندوفر قرب العاصمة واشنطن، ضمن استعداداتهما لخوض مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة يوم 20 الشهر الحالي.

وتناوب على تسجيل خماسية كولومبيا كل من جون أرياس (6)، رافايل سانتوس بوري (19) والبدلاء ريتشارد ريوس مونتويا (77)، خورخي كاراسكال (85) ولويس سينيستيرا (88).

وسجل هدف المنتخب الأمريكي الذي تألف فقط من لاعبين يخوضون غمار الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى تيموثي وياه، نجل جورج وياه الفائز بالكرة الذهبية عام 1995، في الدقيقة 58.

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وهي المباراة الاولى التي تهتز فيها شباك المنتخب الأمريكي بخماسية منذ خسارته بالنتيجة نفسها أمام المكسيك في نهائي الكأس الذهبية عام 2009.

وتخوض الولايات المتحدة مباراة ودية ثانية أمام البرازيل، قبل أن تستهل مشاركتها في كوبا أمريكا أمام بوليفيا في 23 الشهر الحالي في دالاس.

المصدر: أ ف ب