باوليني تنهي مغامرات اليافعة الروسية أندرييفا في باريس (فيديو)
خرجت الروسية اليافعة ميرا أندرييفا من الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 53 مليون يورو.
وجاء خروج ميرا أندرييفا (17 عاما) على يد اللاعبة الإيطالية، جاسمين باوليني، إثر خسارتها أمامها بمجموعتين من دون رد تفاصيلها كالتالي: (3-6) و(1-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، واستمرت لمدة ساعة واحدة و14 دقيقة فقط.
Bravo, Mirra 👏#RolandGarrospic.twitter.com/PTcOnMdE8a— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024
Angle #RolandGarrospic.twitter.com/MkmGOhyeXm— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024
Getting tricky#RolandGarrospic.twitter.com/NIj5cer82a— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024
Paolini power 🔋#RolandGarrospic.twitter.com/vkEyKJb8Ea— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2024
وانتهت مغامرات النجمة الروسية الصاعدة عند تأهلها لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة لها هي الوصول إلى الدور الرابع في كل من بطولتي ويمبلدون 2023 وأستراليا المفتوحة 2024.
بينما واصلت جاسمين باوليني (28 عاما)، مغامراتها وفجرت مفاجأة كبيرة أيضا بوصولها لأول مرة في تاريخها إلى نهائي البطولة التي تقام مبارياتها على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.
وضربت اللاعبة الإيطالية موعدا في النهائي مع النجمة البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، والتي تغلبت بدورها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين متتاليتين أيضا، بواقع: (6-2) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم أيضا.
المصدر: RT