اليافعة الروسية أندرييفا تفجر مفاجأة كبرى على ملاعب "رولان غاروس".. فيديو

أطاحت الروسية ميرا أندرييفا بجارتها البيلاروسية آرينا سابالينكا من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس.

ونجحت اللاعبة الروسية في قلب تأخرها بمجموعة إلى فوز على آرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(6-4) و(6-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، واستمرت لمدة ساعتين و29 دقيقة، على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

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وحققت النجمة الروسية الصاعدة بذلك انجازا كبيرا بتأهلها لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة لها هي الوصول إلى الدور الرابع في كل من بطولتي ويمبلدون 2023 وأستراليا المفتوحة 2024.

وضربت ميرا أندرييفا، البالغة من العمر 17 عاما، موعدا في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 53 مليون يورو، مع الإيطالية جاسمين باوليني التي فجرت بدورها مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها اللاعبة الكازاخستانية يلينا ريباكينا، إثر تغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة أيضا، بواقع: (6-2) و(4-6) و(6-4) في اللقاء الذي جمعها في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT