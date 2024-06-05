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بعد الانسحاب من "رولان غاروس".. دجوكوفيتش يخضع لعملية جراحية ستبعده عن ويمبلدون (فيديو)

الرياضة

بعد الانسحاب من
AFP /Bertrand GUAY
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خضع النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش لعملية جراحية في الركبة اليوم الأربعاء، في باريس، بعد تلقيه إصابة انسحب على إثرها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وقد تبعده عن بطولة ويمبلدون.

وتعرض دجوكوفيتش، الفائز بـ24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، لإصابة في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين في مباراة ماراثونية جمعتهما يوم الاثنين الماضي، واستغرقت 4 ساعات و40 دقيقة، في الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى.

وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها النجم الصربي وجود تمزق في الغضروف المفصلي وهو ما أجبره على الانسحاب من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإنه من المفترض أن يستمر غياب دجوكوفيتش، الفائز سبع مرات ببطولة ويمبلدون، عن الملاعب الصفراء لمدة 3 أسابيع على الأقل ليحرم بذلك من بطولة ويمبلدون للتنس، المقرر لها في الفترة من (من 1 إلى 14 يوليو).

وأضافت الصحيفة أن مشاركة النجم الصربي، البالغ من العمر 37 عاما، في بطولة التنس على ملاعب "رولان غاروس" ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024، سيتوقف على مدى استجابته للعلاج والتأهيل.

وأعلن نوفاك دجوكوفيتش، انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة، يوم أمس الثلاثاء، في بيان قال فيه: "أنا حزين للغاية لإعلان انسحابي من بطولة رولان غاروس".

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وأضاف: "لعبت بشجاعة وقدمت كل ما عندي في مباراة الاثنين، ولكن لسوء الحظ، بسبب تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، قررت أنا وفريقي اتخاذ قرارا صعبا بعد دراسة متأنية ومشاورات".

وكلف انسحاب اللاعب الصربي من "رولان غاروس" ليس فقط فرصة الدفاع عن لقبه، ولكنه أيضا أبعده عن صدارة التصنيف العالمي، حيث سيقفز الإيطالي يانيك سينر لصدارة التصنيف يوم الاثنين المقبل.

وكان دجوكوفيتش بصدد مواجهة النرويجي كاسبر رود، المصنف السابع في البطولة، والذي عبر حاليا إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة.

المصدر: وكالات 

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