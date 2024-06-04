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"وزيرة السعادة التونسية" تودع فرنسا.. فيديو

الرياضة

AP /Jean-Francois Badias
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خرجت اللاعبة التونسية أنس جابر من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تقام مبارياتها على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء خروج أنس جابر، المصنفة التاسعة عالميا، على يد منافستها الأمريكية كوكو غوف، إثر خسارتها أمامها بمجموعة مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(2-6) و(3-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

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وتعرضت "وزيرة السعادة التونسية" بذلك للهزيمة الخامسة أمام منافستها الأمريكية في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما حتى الآن مقابل فوزين.

وستكون كوكو غوف، البالغة من العمر 20 عاما، في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 53 مليون يورو، بانتظار الفائزة من اللقاء الذي يجمع المصنفة الأولى عالميا، النجمة البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب، والتشيكية ماركيتا فوندروشوفا في هذه اللحظات.

المصدر: RT 

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