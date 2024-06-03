اليافعة الروسية أندرييفا تواصل مغامراتها في "رولان غاروس".. فيديو

تأهلت الروسية ميرا أندريفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تقام مبارياتها على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب الفرنسية فارفارا غراتشيفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستمرت لساعة واحدة و30 دقيقة.

Maiden Grand Slam quarterfinal for the 17-year old Mirra Andreeva 👏#RolandGarrospic.twitter.com/npB0Wy705U — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024

Picturing the crowd chanting "Mirra, Mirra!" works for the young prodigy 🙌#RolandGarrospic.twitter.com/M2XiKE3taZ — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2024

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وضربت ميرا أندريفا، البالغة 17 عاما، موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 17 مليونا و170 ألف دولار، مع جارتها البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية إيما نافارو، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-2) و(6-3) في اللقاء الذي جمعها في وقت سابق من اليوم أيضا.

يذكر أن ميرا أندرييفا صعدت لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور ربع النهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة هي الوصول إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة 2024.

المصدر: RT