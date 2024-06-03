 
مباشر

اليافعة الروسية أندرييفا تواصل مغامراتها في "رولان غاروس".. فيديو

الرياضة

اليافعة الروسية أندرييفا تواصل مغامراتها في
AFP /ALAIN JOCARD
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xo3k

تأهلت الروسية ميرا أندريفا إلى الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، التي تقام مبارياتها على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء تأهل اللاعبة الروسية على حساب الفرنسية فارفارا غراتشيفا، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-5) و(6-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستمرت لساعة واحدة و30 دقيقة.

إقرأ المزيد
مفاجأة أسترالية.. الروسي مدفيديف يودع بطولة
مفاجأة أسترالية.. الروسي مدفيديف يودع بطولة "رولان غاروس".. فيديو

وضربت ميرا أندريفا، البالغة 17 عاما، موعدا في الدور ربع النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 17 مليونا و170 ألف دولار، مع جارتها البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، التي تغلبت بدورها على الأمريكية إيما نافارو، بمجموعتين من دون رد، تفاصيلهما كالتالي: (6-2) و(6-3) في اللقاء الذي جمعها في وقت سابق من اليوم أيضا.

يذكر أن ميرا أندرييفا صعدت لأول مرة في مسيرتها الاحترافية إلى الدور ربع النهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام"، وكانت أفضل نتيجة هي الوصول إلى الدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة 2024.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا