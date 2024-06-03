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مفاجأة أسترالية.. الروسي مدفيديف يودع بطولة "رولان غاروس".. فيديو

الرياضة

مفاجأة أسترالية.. الروسي مدفيديف يودع بطولة
AFP /ALAIN JOCARD
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خرج الروسي دانييل مدفيديف من الدور الرابع لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، على يد الأسترالي أليكس دي مينور.

وحسم مدفيديف المجموعة الأولى لصالحه، قبل أن يخسر ثلاث مجموعات متتالية أمام منافسه الأسترالي، بواقع: (6-4) و(2-6) و(1-6) و(3-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، واستغرقت ساعتين و50 دقيقة.

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وسيكون أليكس دي مينور (25 عاما) في الدور ربع النهائي للبطولة، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 17 مليونا و170 ألف دولار، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع كلا من اللاعبين ألكسندر زفيريف والدنماركي هولغر رون، في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: RT 

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