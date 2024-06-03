رسميا.. جوائز "الأفضل" في دوري أبطال أوروبا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على منصة "X" اليوم الاثنين، عن جوائز الأفضل في البطولة هذا الموسم.

وفاز البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد، رسميا، بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2023-2024.

وساهم فينيسيوس في حصد فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بفضل أدائه الذي قدمه في البطولة.

وشارك فينيسيوس في 10 مباريات مع فريق ريال مدريد ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

كما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "يويفا" جود بيلينغهام نجم ريال مدريد لحصد لقب أفضل لاعب شاب في منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعد مساهمته الكبرى في حصد الميرنغي للقب الأوروبي.

Jude Bellingham is the 2023/24 #UCL Young Player of the Season! 👏#UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

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وخلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، شارك بيلينغهام مع ريال مدريد في 11 مباراة، ضمن منافسات البطولة الأوروبية، نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 5 لزملائه.

وفاز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الانتصار ضد بوروسيا دورتموند الألماني 2-0، في الدور النهائي من البطولة على ملعب ويمبلي.

يذكر أن النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستشهد مشاركة 36 فريقا للمرة الأولى، تأهل منهم 29 فريقا حتى الآن.

المصدر: x/ChampionsLeague