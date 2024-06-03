لحظة احتفال كارفاخال بالكأس مع والده في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

قام داني كارفخال نجم ريال مدريد الإسباني، بمفاجأة والده أثناء احتفالات فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتوج ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، وذلك باللفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية.

واحتفل لاعبو ريال مدريد بلقب دوري الأبطال في ساحة "سيبيليس" كما هو المعتاد بعد التتويج بالبطولات التي يحققها الفريق.

وتواجد كارفخال في السيارة المكشوفة التي طافت بلاعبي ريال مدريد في أرجاء العاصمة الإسبانية الأحد عقب التتويج باللقب.

وعلم كارفخال بتواجد والده ضابط الشرطة في حماية موكب ريال مدريد على هامش هذه الاحتفالات.

وحرص نجم ريال مدريد على حمل كأس البطولة والنزول من السيارة المكشوفة ليتوجه إلى والده ويهديه الكأس ويلتقط الصور التذكارية معه.

إقرأ المزيد

ولقي تصرف كارفخال تفاعلا واسعا من جانب جماهير ريال مدريد التي هتفت بحرارة لتصرف نجمها.

ورافق والد داني كارفاخال، عضو الشرطة الوطنية الإسبانية، حافلة الفريق في طريقها عبر مدريد، على ظهر أحد الخيول في إطار عملية تأمين الحافلة.

وبحسب الصحفي ماريو كورتانيا بصحيفة "ذا أثلتيك" فإن كارفاخال لم يسبق له تأمين أي حدث على ظهر الخيل.

وكان كارفخال أحد أبطال ليلة تتويج الريال خلال مواجهة بروسيا دورتموند بعد تسجيله الهدف الأول من ضربة رأس في الدقيقة 73 ثم أضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83.

المصدر: RT