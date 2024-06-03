"يويفا" يحسم موقفه من مشاركة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موقفه من مشاركة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" خلال الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، سيسمح الـ"يويفا"، لفريق مانشستر يونايتد بالمشاركة في الدوري الأوروبي، على الرغم من القيود المفروضة على الأندية التي تنتمي لنفس المالك.

وتأهل مانشستر يونايتد ونادي نيس، وهما مملوكان لشركة "إينيوس" التابعة لرجل الأعمال الإنجليزي السير جيم راتكليف، إلى الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.

وتنص النسخة المحدثة من قوانين النزاهة لـ"يويفا"، على أنه في حال تأهل فريقين لبطولة أوروبية، ينتميان إلى نفس الملكية، سيسمح بدخول ناد واحد فقط.

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وحصل فريق مانشستر يونايتد على موافقة الاتحاد الأوروبي، للمشاركة في نفس المسابقة مع نيس وفقا لشروط معينة، على الرغم من أن هذا قد يكون حالة استثنائية.

وأشارت إلى أنه سيتم إبلاع نادي نيس، بأنه يجب أن يدار النادي الفرنسي من قبل لجنة معتمدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأوضحت أن هذا النموذج استخدم أيضا من أجل السماح بمشاركة فريقي ميلان الإيطالي وتولوز الفرنسي في البطولات الأوروبية، رغم أن الناديين ينتميان إلى الصندوق الأمريكي "ريد بيرد كابيتال".

وذكرت "ديلي ميل" أنه سيتم إبلاغ الأندية أيضا بأن (2024-2025) موسم انتقالي، وأنه "لن يكون هناك تساهل كبير" في السنوات المقبلة.

المصدر: وكالات