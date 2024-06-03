رسميا تشيلسي يكشف عن هوية مدربه الجديد

أعلن نادي تشيلسي، اليوم الاثنين، رسميا تعاقده مع الإيطالي إنزو ماريسكا، المدرب السابق لفريق لسيتر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، لقيادة الفريق اللندني خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتيو.

وكان تشيلسي قد قرر إقالة بوكيتينو من منصبه، عقب نهاية الموسم الجاري، بعد تراجع نتائج الفريق وعدم تحقيقه أي بطولة.

وقال تشيلسي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يسر تشيلسي أن يعلن عن تعيين إنزو ماريسكا مدربا جديدا للفريق".

وأضاف: "سيبدأ إنزو مهام عمله في 1 يوليو 2024 بعقد مدته 5 سنوات، مع خيار التجديد لعام إضافي".

Enzo Maresca will begin his new role on 1 July 2024 on a five-year contract, with a club option of a further year. 🇮🇹#WelcomeEnzo — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 3, 2024

وقال لورانس ستيوارت وبول وينستانلي، المديران الرياضيان في تشيلسي: "يسعدنا أن نرحب بإنزو في تشيلسي.. لقد أثبت أنه مدرب ممتاز قادر على تحقيق نتائج مبهرة بأسلوب مثير ومميز".

وتابعا: "لقد أثار إنزو إعجابنا بشدة في مناقشاتنا التي سبقت تعيينه، حيث تتوافق طموحاته وأخلاقيات عمله مع طموحات النادي، ونحن نتطلع بشدة إلى العمل معه".

المصدر: "@ChelseaFC"